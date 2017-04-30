НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Сургутского района перешли на летнюю форму одежды

30.04.2017 11:02

На днях в ведомстве прошел строевой смотр. 

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Начальник ОМВД России по Сургутскому району Юрий Полищук и его заместители проверили внешний вид каждого сотрудника, состояние форменного обмундирования, а также соответствие служебных удостоверений и жетонов. Руководители остались довольны подготовкой своих подчиненных к несению службы в летний период.

И у женщин, и у мужчин имеется все необходимое форменное обмундирование. У каждого опрятный внешний вид, а при себе все необходимые для службы документы, говорится в сообщении районной полиции.

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