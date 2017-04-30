НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Гидротехнические сооружения Сургутской ГРЭС-2 готовы к пропуску паводка

30.04.2017 12:44

 Акт был подписан по результатам комиссионного обследования состояния комплекса гидротехнических сооружений и работоспособности гидромеханического оборудования, рассказали в пресс-службе компании ПАО «Юнипро». 

В рамках подготовки к пропуску паводка с персоналом, обслуживающим гидротехнические сооружения, была проведена проработка материалов о порядке ведения работ по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на сооружениях и оборудовании.

По прогнозу Сургутского Гидрометеобюро, вскрытие р. Обь в районе Сургута запланировано на 3-8 мая. Максимальные значения повышения уровня в реке - 670-740 см. - в 2017 году ожидаются на уровне среднемноголетних значений. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че