Гидротехнические сооружения Сургутской ГРЭС-2 готовы к пропуску паводка

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.04.2017 12:44

Акт был подписан по результатам комиссионного обследования состояния комплекса гидротехнических сооружений и работоспособности гидромеханического оборудования, рассказали в пресс-службе компании ПАО «Юнипро».

В рамках подготовки к пропуску паводка с персоналом, обслуживающим гидротехнические сооружения, была проведена проработка материалов о порядке ведения работ по локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на сооружениях и оборудовании.

По прогнозу Сургутского Гидрометеобюро, вскрытие р. Обь в районе Сургута запланировано на 3-8 мая. Максимальные значения повышения уровня в реке - 670-740 см. - в 2017 году ожидаются на уровне среднемноголетних значений.