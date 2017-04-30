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Один из лучших фельдшеров скорой медицинской помощи Югры работает в Сургуте

30.04.2017 15:23

Михаил Шеховцов стал победителем окружного этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

Напомним, что команда скорой медпомощи с участием Михаила Шеховцова в июне 2015 года заняла I место в номинации «Лучшая сортировка» в III окружном конкурсе профессионального мастерства «Лучшая бригада скорой медицинской помощи Югры», г. Ханты-Мансийск.

Также Михаил участвовал во Всероссийском конкурсе Уральского федерального округа «Славим человека труда!», проходившем в ноябре того же года в Кургане. Он вошел в пятерку лучших фельдшеров. 

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