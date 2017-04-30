Югорская команда «Легион-86» привезла бронзовую медаль с открытого турнира Челябинской области по баскетболу на колясках

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

30.04.2017 15:40

Участие в ежегодных соревнованиях няганцы принимали уже в третий раз.

Фото: prokazan.ru

Среди соперников были именитые команды, вошедшие в пятерку сильнейших на крайнем Чемпионате России, а «Шанс» из Тюменской области и вовсе является призером главных стартов страны.

Первый соревновательный тур проходил по круговой системе, после чего трое финалистов, в число которых вошли и югорчане сразились за главную награду турнира.

В первой игре наши легионеры оказали достойное сопротивление челябинцам, уступив с небольшим отрывом 32:49. Вторая игра с «Шансом» была не менее «жаркой» на голы, несмотря на старания няганцев тюменская сборная сумела вырваться вперед со счетом 46:29 и стала победителем турнира, на втором месте расположились спортсмены из «Импульса».

Напомним, что впереди сборную команду Югры ожидает серьезная подготовка к Чемпионату России, который пройдет в августе в Санкт-Петербурге. Специально для этого в Нягань приедет спаринг-партнер - сборная команда по баскетболу на колясках из Тобольска.