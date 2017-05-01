Месячник «Стань свободным от вредных привычек» стартовал в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.05.2017 13:37

Лечебно-профилактические учреждения помогут югорчанам отказаться от табакокурения.

Фото: trangashisimp.at.ua

Никотин – угроза № 1 для жизни – ежегодно отправляет на тот свет свыше пяти миллионов человек. Курильщики считают его привычкой или поддержкой, врачи называют его тихим убийцей, психологи уверяют, что он вызывает стойкую зависимость. И все они сходятся во мнении: курение разрушает здоровье и провоцирует возникновение многих смертельных болезней.

В России ежегодно погибает около полумиллиона курящих, еще два миллиона «зарабатывают» себе хронические заболевания. Среди причин смерти курильщиков лидируют: рак слизистой пищевода и ротовой полости, рак гортани, рак легких, эмфизема легких, ишемическая болезнь сердца, дисфункция нервной системы (умерщвление мозговых клеток).

О том, как сделать процесс отказа от никотина максимально приятным и быстрым, расскажут специалисты лечебно-профилактических учреждений города. В частности, Сургутский филиал Центра медицинской профилактики планирует провести городскую акцию, приуроченную к Всемирному дню без табачного дыма, и конкурс видеороликов по профилактике вейпинга среди ВУЗов и ССУЗов Сургута и Сургутского района «Не пари – свободно живи».

На протяжении всего мая жителей Сургута ждут общественные мероприятия и акции, направленные на повышение информированности населения о проблеме табакокурения и на снижение количества курящих людей. Трансляции тематических видеороликов, «Уголки здоровья», открытые уроки и тематические семинары помогут никотинозависимым и их близким победить проблему под названием «курение».