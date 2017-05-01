UTair и Тюменский университет готовят кадры для авиации

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.05.2017 16:41

Авиакомпания поддержала главное карьерное событие для выпускников Тюменского государственного университета – «Карьерный экспресс ТюмГУ».

Фото: avia2.ru

Стороны также запланировали подписание договора о сотрудничестве, которое предусматривает трудоустройство выпускников вуза на предприятия группы UTair и поддержку перспективных студенческих стартапов.

В этом году студенты Института математики и компьютерных наук ТюмГУ на один день погрузились в рабочий процесс авиакомпании и познакомились с методами внедрения передовых IT-технологий. Специалисты UTair представили будущим программистам и инженерам собственные программные продукты, контролирующие процессы авиакомпании: от бронирования билетов до отслеживания технического состояния деталей воздушных судов. Особый интерес у поколения миллениалов вызвала разработка мобильного приложения и обновление сайта utair.ru. В планах авиакомпании – масштабные работы по развитию онлайн-сервисов и информационных систем. Самые целеустремленные студенты смогут стать частью команды программистов и продуктовых менеджеров UTair.

«Авиакомпания UTair сегодня – это крупнейшая федеральная компания с головным офисом в Тюмени. На предприятиях группы трудятся около 4 тысяч жителей Тюмени и Тюменской области. Наша цель – создавать в родном регионе рабочие места и условия для самореализации способных молодых специалистов. Очевидно, что чем больше талантливой молодежи останется развивать наш край, тем выше будет уровень жизни всего населения. Мы надеемся, что наше сотрудничество с Тюменским государственным университетом, который входит в список 11 опорных вузов страны, станет драйвером роста как для региона, так для и всей отечественной авиации», – отметил коммерческий директор «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.