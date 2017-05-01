Сургутские школьники приняли участие в игровом турнире «Безопасная дорога»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.05.2017 18:08

Он проходил в универсальном спортивном центре школы № 38 среди учащихся 4-х классов.

В турнире приняли участие 30 команд, которые состояли из двух мальчиков и двух девочек. Ребята должны были разделиться на две группы для прохождения этапов соревнования. Первая группа участников рассказывала членам жюри о безопасном маршруте «Дом – школа - дом», показывая его на заранее заготовленных картах-схемах. Вторая группа демонстрировала свои знания Правил дорожного движения.

Школьники должны были не только правильно определить названия дорожных знаков и места их расположения, но и сделать это быстрее соперников. После окончания турнира все команды получили дипломы участников соревнований.