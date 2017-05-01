30 апреля в Югре произошли две серьезные аварии. Два человека погибли

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.05.2017 16:52

Около шести вечера на автодороге «Белоярский – Казым» произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2109.

Фото: 86.mvd.ru

По предварительным данным, 30-летний водитель не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил занос и опрокидывание автомобиля. 29-летний мужчина погиб, еще четверо граждан получили травмы.

Около 23 часов того же дня в Ханты-Мансийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Полицейскими предварительно установлено, что 34-летний водитель «ВАЗа 2106», двигаясь по улице Объездная в направлении улицы Энгельса, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение «Kia Cerato», под управлением 26-летнего водителя.

Мужчина, управлявший «ВАЗом», скончался до приезда медиков, водитель «Kia» и его 24-летний пассажир доставлены в ОКБ Ханты-Мансийска.