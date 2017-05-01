Более 100 000 югорчан приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Весны и Труда

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.05.2017 17:16

В Сургуте на праздник вышли 60 тысяч горожан, около 7 тысяч встретили Первомай в Урае и Нягани.

Фото: admhmao.ru

Праздничные мероприятия продлятся в муниципалитетах Югры до самого вечера. Помимо шествий и митингов в городах и районах организованы выставки, проводятся мастер-классы, праздничные кинопоказы и спортивные мероприятия.

В Ханты-Мансийске в праздничных мероприятиях приняла участие губернатор Наталья Комарова. Она посетила тематические площадки, организованные на Центральной площади. Так, глава региона стала участником акции по приему книг. Её организатором выступает Городская централизованная библиотечная система. Любой желающий может принести прочитанную книгу и взамен выбрать любую понравившуюся.

Наталья Комарова передала библиотеке 15 книг различных жанров и тематики, в том числе книги по истории Югры и произведения югорских авторов. Все они, по решению директора МБУ «Городская централизованная библиотечная система» Елены Максимовой, будут предоставлены в пользование читателям.