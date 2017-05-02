Театр актёра и куклы «Петрушка» приглашает на премьеру спектакля «Огневушка»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 07:20

Постановку можно будет увидеть 2 мая в 11.30.

Фото: teatr-petrushka.ru

Специально для этой постановки был приглашён Алексей Уставщиков (режиссёр-постановщик «Театра марионеток им. Е.С. Деммени», г. Санкт-Петербург). Подготовка материальной части спектакля (декорации, костюмы, куклы) началась ещё в начале февраля и велась параллельно в двух городах по эскизам и под руководством художника-постановщика Анастасии Кардаш (г. Санкт-Петербург). Музыка была написана Татьяной Алёшиной (композитор «Театра марионеток им. Е.С. Деммени», г. Санкт-Петербург).

Это второй спектакль в рамках проекта «Внеклассное чтение», который реализуется ТАиК «Петрушка» в партнёрстве с Департаментом образования и Комитетом культуры и туризма Администрации г. Сургута. Его задача – научить детей и подростков не только читать, интересоваться разнообразной литературой, но и рассуждать, развивать образное мышление, творческую фантазию, умение сопереживать персонажам.

«Внеклассное чтение» – это серия камерных постановок по произведениям, входящим в образовательную программу по предмету «Литература».