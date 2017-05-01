НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте открыта «Горячая линия» для неврологов

01.05.2017 17:26

 В сургутской клинической травматологической больнице, на базе Инсультного центра, в помощь врачам-неврологам и нейрохирургам организована «горячая телефонная линия» по вопросам оказания специализированной медицинской помощи при инсульте.

«В круглосуточном режиме дежурный невролог-нейрохирург Инсультного центра проконсультирует коллег по вопросам оказания медицинской помощи при инсульте, в том числе – при экстренных, неотложных состояниях, а также по вопросам организации направления пациентов в профильные отделения и Инсультный центр», — сообщили ugranow.ru в департаменте здравоохранения Югры.

Позвонить можно по телефону: +7-922-426-46-23.

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