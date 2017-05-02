НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Турнир по спортивной акробатике стартовал в Нефтеюганске

02.05.2017 10:28

В этом году он посвящен памяти спортсменов и тренеров, погибших в автокатастрофе 4 декабря 2016 года. 

Фото: ugramegasport.ru

Во Всероссийских соревнованиях «Чёрное золото Приобья» принимают участие более 200 спортсменов из 19 регионов России. На протяжении трех дней акробаты будут демонстрировать балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

Победители и призеры определятся в мужских, женских и смешанных парах, тройках и четверках.

Кстати, турнир пройдет уже в 17-ый раз. За эти годы география участников значительно расширилась. В Нефтеюганске соревновались команды Киргизии, Казахстана, Беларуси, почетными гостями были первые чемпионы мира. Благодаря своей популярности соревнования получили статус всероссийских. А недавно турнир приобрел и поэтичное название — «Черное золото Приобья». 

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