Два 19-летних жителя Ханты-Мансийска до смерти избили бомжей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 13:15

Они признаны судом виновными в совершении особо тяжкого преступления.

Фото: revda-info.ru

Как сообщается на сайте СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу, в ночь на 10 апреля 2016 года молодые люди распивали спиртное в помещении расселенного дома по улице Краснопартизанская.

В одной из пустующих квартир они обнаружили двух лиц без определенного места жительства, с которыми у молодых людей произошла ссора. Злоумышленники жестоко избили мужчин – нанесли им множественные удары руками, ногами и тупыми твердыми предметами в область головы, лица, груди и иным частям тела. От полученных травм бомжи скончались.

В итоге, один нападавший проведет в колонии строго режима 11 лет, второй – 10.