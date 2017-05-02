Два 19-летних жителя Ханты-Мансийска до смерти избили бомжей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 02.05.2017 13:15
Они признаны судом виновными в совершении особо тяжкого преступления.
Фото: revda-info.ru
Как сообщается на сайте СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу, в ночь на 10 апреля 2016 года молодые люди распивали спиртное в помещении расселенного дома по улице Краснопартизанская.
В одной из пустующих квартир они обнаружили двух лиц без определенного места жительства, с которыми у молодых людей произошла ссора. Злоумышленники жестоко избили мужчин – нанесли им множественные удары руками, ногами и тупыми твердыми предметами в область головы, лица, груди и иным частям тела. От полученных травм бомжи скончались.
В итоге, один нападавший проведет в колонии строго режима 11 лет, второй – 10.