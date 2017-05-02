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Ветер порывами 17 м/сек ожидается 3 мая в Сургуте

02.05.2017 13:26

О неблагоприятных явлениях погоды сообщает Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. 

Фото: polack-news.ru

Сургутянам советуют обходить поврежденные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода. С лоджий и балконов, если они не остеклены, уберите предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены.

Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии - паркуйтесь вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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