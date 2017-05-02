Нефтеюганцы получат чистую воду через полтора года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 14:33

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с администрацией Нефтеюганска.

Фото: sp.coolmart.ru

Главный вопрос на повестке дня - совершенствование системы холодного и горячего водоснабжения в городе. Грязную воду, которая течет из кранов нефтеюганцев, пытаются очистить не один год. Генеральный директор ОАО "Юганскводоканал" Дмитрий Пайвин отчитался о ходе введения в эксплуатацию станции обезжелезивания.

"На сегодняшний день практически все строительные работы на станции завершены, идет пусконаладка и программирование систем автоматизации. Ввод станции позволит снизить уровень железа в нашей воде до норматива СанПин", - пояснил Дмитрий Пайвин.

Процесс ввода в эксплуатацию должен завершиться к концу лета, когда специализированная организация завершит пусконаладочные работы на станции, и она заработает в штатном режиме. Однако чистая вода в кранах нефтеюганцев может появиться не ранее, чем через полтора года.

"Учитывая систему трубопроводов, которые необходимо очищать, процесс займет длительное время. Очищать трубы параллельно с вводом станции обезжелезивания мы не можем, поскольку очищать трубы грязной водой попросту говоря невозможно", - объяснил Дмитрий Пайвин.

Наталья Комарова отметила, что к вопросу чистой воды в кранах нефтеюганцев вернётся через две недели. За это время власти города должны будут изучить опыт других муниципалитетов, проанализировать возможные технические решения, возможно, с привлечением экспертов, и дать точный ответ на вопрос: когда в Нефтеюганске появится закрытая система горячего водоснабжения.