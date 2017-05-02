НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские почтовики готовы к старту речной навигации

02.05.2017 14:40

Как только реки очистятся от льдин, они займутся выставлением знаков судоходной обстановки. Сразу после этого стартует почтовая речная навигация. 

Фото: russianpost.ru

Почту для жителей части отдаленных посёлков планируется доставить по воде ко вторым майским праздникам. Одними из первых почту получат жители посёлков и деревень Ханты-Мансийского района.

В труднодоступные югорские населенные пункты водным транспортом по рекам Обь, Иртыш и их притокам будут доставляться почтовые грузы, корреспонденция, пенсионные выплаты, детские пособия, продукты и товары народного потребления.

В начале навигации Почта России в Югре будет осуществлять водную доставку с привлечением судов сторонних организаций, в том числе крупнейшего перевозчика пассажиров и грузов АО «Северречфлот». В скором времени к почтовым перевозкам будет подключен собственный почтовый транспорт. 

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