В Нижневартовске «Тойота Королла» въехала в опору ЛЭП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 14:22

Авария произошла 30 апреля около 04:45 в районе 9 километра автодороги «Нижневартовск – Радужный».

Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

Сообщается, что 32-летний водитель иномарки не справился с управлением транспортного средства и допустил занос на полосу встречного движения с последующим наездом на препятствие в виде опоры ЛЭП.

Мужчина, сидевший за рулем автомобиля «Тойота Королла», погиб, его пассажиры 28-и и 25-и лет с травмами различной степени тяжести были доставлены в медучреждение.