Проекты сургутских школьников могут найти применение в отраслях экономики Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 15:50

Наталья Комарова поручила рассмотреть перспективы их практической реализации в округе. Об этом стало известно во время встречи губернатора с юными талантами, показавшими высокие результаты в интеллектуальной деятельности.

Фото: admsurgut.ru

Школьники стали триумфаторами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» и IX Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест».

В марте ученики Сургутского естественно-научного лицея Александр Попов и Андрей Паук, Вячеслав Постолов и Никита Елистратов получили золотые и серебряные медали крупнейшего в Европе «РобоФеста». Лицеисты оставили позади более 30 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов России. По итогам соревнований сургутяне были приглашены представлять Россию на Международных робототехнических играх, которые прошли в США с 20 по 26 апреля. Там команда югорчан вошла в тридцатку лучших среди 300 участников со всего мира.

Форум «Шаг в будущее» собрал около тысячи ребят из 42 регионов страны. Честь города и автономного округа защищали 20 сургутян, которые одержали в общей сложности 11 побед в инженерных науках, математике и информационных технологиях, экономике, социально-гуманитарном направлении.

В течение почти двух часов победители и призеры конкурсов делились с губернатором результатами своей научной работы. В завершении встречи Наталья Комарова вручила благодарственные письма и подарки победителям научных конференций, а также их родителям и учителям.