Воспитанников спецшколы Сургута и кадетов Нялино хотят поменять местами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 09:39

Такую идею, высказанную в думе Югры, обсуждают власти региона.

По словам депутата Александра Сальникова, кадеты школы-интерната им. Героя Советского Союза Ивана Безноскова не имеют возможности посещать театры, ходить на концерты. Их культурная и спортивная жизнь достаточно однообразна. Переезд в Сургут дал бы им больше возможностей для развития, сказал парламентарий, которого цитирует ugra-news.ru. В свою очередь, спецшколу могут перевести в Нялино — на место кадетской школы-интерната.

Изучить такую возможность депутаты попросили уполномоченного по правам ребёнка в Югре Татьяну Моховикову.