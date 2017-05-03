НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Воспитанников спецшколы Сургута и кадетов Нялино хотят поменять местами

03.05.2017 09:39

 Такую идею, высказанную в думе Югры, обсуждают власти региона. 

По словам депутата Александра Сальникова, кадеты школы-интерната им. Героя Советского Союза Ивана Безноскова не имеют возможности посещать театры, ходить на концерты. Их культурная и спортивная жизнь достаточно однообразна. Переезд в Сургут дал бы им больше возможностей для развития, сказал парламентарий, которого цитирует ugra-news.ru. В свою очередь, спецшколу могут перевести в Нялино — на место кадетской школы-интерната.

Изучить такую возможность депутаты попросили уполномоченного по правам ребёнка в Югре Татьяну Моховикову.

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