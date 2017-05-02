В «тюменской матрешке» выросли объемы кредитования

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.05.2017 18:44

Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по объемам кредитования лидирует Москва и Московская область. Заемщики взяли здесь 557,63 тыс. кредитов на сумму 141,95 млрд рублей.

На втором месте — Санкт-Петербург и Ленинградская область (253,05 тыс. кредитов на 48,39 млрд рублей). Замыкает тройку Тюменская область (с учетом ХМАО и ЯНАО) – 179,22 тыс. кредитов на 28,66 млрд рублей.

За аналогичный период прошлого года показатели были ниже: 164,5 тыс. кредитов на общую сумму 25 млрд рублей. В годовом отношении количество кредитов выросло на 9%, объемы увеличились на 15%, пишет РБК-Тюмень.