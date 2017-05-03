На ребенка в Сургуте упали школьные ворота

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 10:09

Инцидент произошел на территории школы № 15 накануне вечером. Медики Сургутской травматологической больницы диагностировали у мальчика сотрясение мозга, сообщили в пресс-службе правительства Югры.

Фото: hmao.sledcom.ru

Проверку организовал следственный отдел города.

По данным ведомства, 11-летний мальчик вместе со своими друзьями катался на территории школы на велосипеде. В тот момент, когда он стоял возле забора, со стороны улицы на ограждение начал залезать другой ребенок. Секция забора не выдержала и повалилась, упав на стоящего рядом мальчика. Следователи намерены оценить действия ответственных лиц и принять процессуальное решение.

Ранее заместитель главы региона Всеволод Кольцов поручил Вадиму Шувалову также провести проверку и найти ответственного за обеспечение безопасности в школе. Подобные обследования на территории образовательных учреждений пройдут во всех муниципалитетах. Специалисты проверят состояние спортивных объектов.