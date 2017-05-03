В Ханты-Мансийске открыли Кубок России по водному поло среди женских команд

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 10:50

Мероприятие, которое прошло в спорткомплексе Югорского государственного университета, посетили губернатор Югры Наталья Комарова и главный федеральный инспектор в автономном округе Дмитрий Кузьменко.

Фото: admhmao.ru

Ватерполисток, зрителей и официальных лиц турнира приветствовали спортсменки, чьи выступления также связаны с водной дисциплиной – воспитанницы секции синхронного плавания, которые подготовили специальный номер.

По окончании церемонии открытия на свою первую игру в рамках турнира вышли хозяева соревнований. Соперниками югорчанок стал клуб «Диана» из Санкт-Петербурга. Губернатор автономного округа Наталья Комарова вместе с болельщиками с трибуны наблюдала за ходом игры. В упорной борьбе со счетом 16:4 уверенную победу одержали ватерполистки из Югры.

Судьба Кубка России решится в финальном матче, который пройдет 7 мая в 14:00.