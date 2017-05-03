НОВОСТИ «СЕВЕРА»

9 мая в Сургуте в третий раз пройдет масштабная акция «Бессмертный полк»

03.05.2017 11:18

Её участниками станут жители города, которые пройдут по улицам с портретами ветеранов и родственников-фронтовиков. 

Фото: admsurgut.ru

Пешая колонна «Бессмертного полка» будет формироваться с 09 до 10 часов на пересечении улиц Университетская и Ленина (вход для построения со стороны Газпрома). Сургутяне пройдут от перекрестка улиц Университетская-Ленина по улицам Энгельса - Гагарина до Мемориала Славы, где колонна расформировывается в свободном режиме.

Изготовить штендер, плакат, транспарант можно самостоятельно либо в любой типографии, рекламной компании или фотоателье города.

«Бессмертный полк» в Сургуте, как и во всех городах России, это гражданская акция и в числе участников которой, идут родственники погибших солдат Великой Отечественной Войны.

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