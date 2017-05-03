Полицейского из Нефтеюганска наградили за спасение детей на пожаре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 11:34

За отвагу и самоотверженность прапорщик полиции Ильдар Сатаев удостоен медали «За отвагу на пожаре» МЧС России, от имени министра МЧС Владимира Пучкова.

Фото: 86.mvd.ru

Как сообщает пресс-служба полиции Нефтеюганска, 15 ноября минувшего года во время утреннего патрулирования прапорщик полиции заметил дым, поднимающийся от жилого дома. Полицейский сообщил об этом в дежурную часть и направился к месту возгорания.

Ильдар Сатаев предупредил жильцов об опасности с помощью громкоговорящего устройства, установленного в служебной машине. Двоих мальчиков и одну девочку сотруднику полиции передали родители через окно. Чтобы дети не замерзли в 30-ти градусный мороз, прапорщик полиции разместил их в полицейском автомобиле.

Ранее прапорщик был удостоен медали МВД России «За смелость во имя спасения».