НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейского из Нефтеюганска наградили за спасение детей на пожаре

03.05.2017 11:34

 За отвагу и самоотверженность прапорщик полиции Ильдар Сатаев удостоен медали «За отвагу на пожаре» МЧС России, от имени министра МЧС Владимира Пучкова. 

Фото: 86.mvd.ru

Как сообщает пресс-служба полиции  Нефтеюганска, 15 ноября минувшего года во время утреннего патрулирования прапорщик полиции заметил дым, поднимающийся от жилого дома. Полицейский сообщил об этом в дежурную часть и направился к месту возгорания.

Ильдар Сатаев предупредил жильцов об опасности с помощью громкоговорящего устройства, установленного в служебной машине. Двоих мальчиков и одну девочку сотруднику полиции передали родители через окно. Чтобы дети не замерзли в 30-ти градусный мороз, прапорщик полиции разместил их в полицейском автомобиле.

Ранее прапорщик был удостоен медали МВД России «За смелость во имя спасения».

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