Акробатический рок-н-ролл будет включен в Федерацию танцевального спорта Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 13:15

Поддержку в данном вопросе оказывает губернатор Наталья Комарова. По ее словам, такой вид спорта может стать одним из самых популярных и массовых в муниципалитетах.

Как рассказал президент региональной федерации танцевального спорта Альберт Галеев, на сегодняшний момент акробатический рок-н-ролл стал активно развиваться в Нижневартовске, Сургуте, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Мегионе и других городах Югры.

Уже в конце лета этого года Федерация танцевального спорта региона снова будет проходить аккредитацию. В этот раз руководство Федерации намерено включить в перечень видов спорта и акробатический рок-н-ролл.