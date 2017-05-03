НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчан могут обязать чипировать домашних питомцев

03.05.2017 14:22

 Такую возможность обсуждают сейчас общественники. 

По мнению ветеринаров и волонтеров, это поможет решить проблему безнадзорных животных. По данным статистики, за последние 4 года в Югре было отловлено более 50 тысяч «лохматых беспризорников». На это власти округа и муниципалитетов потратили 160 миллионов рублей.

В Югре внедрением чипирования последние три года занимается движение «Ковчег» из Ханты-Мансийска. Но пока лишь в границах окружной столицы. Сейчас документ, который обяжет югорчан чипировать своих питомцев, находится на общественном обсуждении.

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