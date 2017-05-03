Югорчан могут обязать чипировать домашних питомцев

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 14:22

Такую возможность обсуждают сейчас общественники.

По мнению ветеринаров и волонтеров, это поможет решить проблему безнадзорных животных. По данным статистики, за последние 4 года в Югре было отловлено более 50 тысяч «лохматых беспризорников». На это власти округа и муниципалитетов потратили 160 миллионов рублей.

В Югре внедрением чипирования последние три года занимается движение «Ковчег» из Ханты-Мансийска. Но пока лишь в границах окружной столицы. Сейчас документ, который обяжет югорчан чипировать своих питомцев, находится на общественном обсуждении.