НОВОСТИ «СЕВЕРА»

43-летняя женщина попала под поезд в Югре

03.05.2017 14:36

Трагедия произошла ночью 30 апреля на станции Когалым. 

Фото: ural-trans.sledcom.ru

По предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте, женщина находилась на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент на нее и наехал пассажирский поезд. Югорчанку доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась.

Следственные органы выполняют проверочные мероприятия, опрашивают сотрудников локомотивной бригады и очевидцев. Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Затем  будут приняты процессуальные решения.

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