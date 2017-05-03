43-летняя женщина попала под поезд в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 14:36

Трагедия произошла ночью 30 апреля на станции Когалым.

Фото: ural-trans.sledcom.ru

По предварительным данным Уральского следственного управления на транспорте, женщина находилась на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент на нее и наехал пассажирский поезд. Югорчанку доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась.

Следственные органы выполняют проверочные мероприятия, опрашивают сотрудников локомотивной бригады и очевидцев. Проводятся судебно-медицинские экспертизы. Затем будут приняты процессуальные решения.