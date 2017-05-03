Водителей мотоциклов и скутеров в Югре ждут проверки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 15:16

Инспекторы ДПС обратят внимание на наличие защитной экипировки, исправность транспорта, а также напомнят о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. Профилактические мероприятия будут проходить до 11 мая.

Фото: vestinn.ru

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники наиболее уязвимы. Они могут получить серьезные травмы даже в случае небольшой аварии. К слову, в этом году уже произошло три таких ДТП, а в Нижневартовске – и вовсе с летальным исходом.

Мотоциклистов просят не допускать нарушений, а автолюбителей – терпимее относиться к двухколесным участникам движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и соблюдать ПДД.