НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Водителей мотоциклов и скутеров в Югре ждут проверки

03.05.2017 15:16

Инспекторы ДПС обратят внимание на наличие защитной экипировки, исправность транспорта, а также напомнят о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности. Профилактические мероприятия будут проходить до 11 мая. 

Фото: vestinn.ru

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что водители и пассажиры мототехники наиболее уязвимы. Они могут  получить серьезные травмы даже в случае небольшой аварии. К слову, в этом году уже произошло три таких ДТП, а в Нижневартовске – и вовсе с летальным исходом.

Мотоциклистов просят не допускать нарушений, а автолюбителей – терпимее относиться к двухколесным участникам движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и соблюдать ПДД.

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