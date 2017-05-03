Экс-начальник предприятия в ХМАО стал фигурантом дела о коммерческом подкупе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 15:51

Следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении бывшего начальника одного из предприятий в Урае. Он обвиняется в трудоустройстве жителей на работу за денежное вознаграждение, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

По данным ведомства, в 2015-2017 годах руководитель за сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей помогал югорчанам получить рабочее место на предприятии. В марте текущего года он был задержан при получении денег. В отношении мужчины возбуждено 5 уголовных дел.

В настоящее время они соединены в одном производстве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 204 и п. "б" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Обвиняемый отстранен от занимаемой должности.