НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Экс-начальник предприятия в ХМАО стал фигурантом дела о коммерческом подкупе

03.05.2017 15:51

 Следователи возбудили ряд уголовных дел в отношении бывшего начальника одного из предприятий в Урае. Он обвиняется  в трудоустройстве жителей на работу за денежное вознаграждение, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. 

По данным ведомства, в 2015-2017 годах руководитель за сумму от 50 тыс. до 100 тыс. рублей помогал югорчанам получить рабочее место на предприятии. В марте текущего года он был задержан при получении денег. В отношении мужчины возбуждено 5 уголовных дел.

В настоящее время они соединены в одном производстве. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 204 и п. "б" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Обвиняемый отстранен от занимаемой должности.

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