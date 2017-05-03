НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За выжигание сухой травы в Югре грозит уголовная ответственность

03.05.2017 17:04

Именно поджог является наиболее частой причиной ЧП в лесах весной. 

Фото: lenta.com.ua

Чтобы решить эту проблему, правительство особым постановлением запретило жечь сухую траву. За это грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также введен запрет на выжигание сухой растительности, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог и путепроводов.

В Югре круглосуточно работает  «Прямая линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00. По этому телефону любой житель может обратиться в случае возникновения пожара в лесу. 

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