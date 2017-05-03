Около 6,5 тысяч югорских ветеранов получили выплату ко Дню Победы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 17:37

Единовременная поддержка произведена всем гражданам, имеющим на нее право, в беззаявительном порядке.

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны перечислили по три тысячи рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получили по 2 тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах, также предоставлена единовременная выплата в размере 1 тысячи рублей.

Всего на эти цели из бюджета Югры было выделено больше 10 млн рублей.