Полицейские Лянтора смогли раскрыть серию квартирных краж

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.05.2017 19:10

Как стало известно, подростки 16 и 18 лет похищали золотые изделия из квартир своих знакомых и родственников. Они орудовали с сентября 2016 по апрель 2017 года.

Сумма ущерба, причиненного владельцам, превысила 100 тысяч рублей. Похищенное частично изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении подростков возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.