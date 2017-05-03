НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Лянтора смогли раскрыть серию квартирных краж

03.05.2017 19:10

Как стало известно, подростки 16 и 18 лет похищали золотые изделия из квартир своих знакомых и родственников. Они орудовали с сентября 2016 по апрель 2017 года. 

Сумма ущерба, причиненного владельцам, превысила 100 тысяч рублей. Похищенное частично изъято.

Следственным отделом ОМВД России по Сургутскому району в отношении подростков возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

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