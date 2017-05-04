Югра получит субсидию на развитие городской среды

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 10:01

Правительство России выделило больше 5 млрд рублей 10 регионам-донорам.

Средства предоставляются на благоустройство площадей, набережных, скверов и парков, а также дворовых территорий. Их получат субъекты с высоким уровнем бюджетной обеспеченности. Это Калужская, Ленинградская, Московская, Тюменская, Самарская, Свердловская, Сахалинская области, Республика Татарстан, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Соответствующее постановление опубликовано на сайте федеральных властей.

К слову, на формирование комфортной городской среды Югре выделят порядка 212 миллионов рублей.