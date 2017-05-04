НОВОСТИ «СЕВЕРА»

За один субботник в Сургуте удалось собрать 170 м. куб. мусора

04.05.2017 10:59

 Участники акции смогли убрать территорию на площади около 10 га. Вооружившись перчатками, метлами, граблями и мусорными мешками, они убирали листву и мелкий бытовой мусор, накопившийся за зиму. 

Фото: admsurgut.ru

Всего в общегородском субботнике 29 апреля приняли участие больше полутора тысяч сургутян. Это первые лица города, депутаты, общественники, представители предприятий, культурных учреждений, спортсмены и просто жители.

Общегородская акция «Чистый город», в рамках которой и проходил субботник, продлится в Сургуте до 24 июня. 

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