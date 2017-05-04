Проверка после инцидента в сургутской школе №15 продолжается

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 11:11

Напомним, вечером 2 мая одна из секций забора упала на пятиклассника.

Фото: hmao.sledcom.ru

В тот момент, когда он стоял возле ограждения, со стороны улицы на забор начал залезать другой ребенок. Секция не выдержала и повалилась, упав на стоящего рядом 11-летнего мальчика. Бригадой скорой помощи пятиклассник был доставлен в Сургутскую травматологию. Ему поставили диагноз: ушиб теменной области.

Неделей ранее специальная комиссия осматривала здание и прилегающую к школе №15 территорию. Тогда никаких нарушений выявлено не было, сообщает пресс-служба сургутской администрации.

Сейчас проверка продолжается. Обстоятельства случившегося выясняет также городской Следственный комитет.