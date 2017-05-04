Холодильник за 200 тысяч украли у сургутянки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 12:14

Его вынесли из квартиры 21-летней девушки.

Фото: vrubcovske.ru

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан злоумышленник. Им оказался 24-летний коллега потерпевшей по работе.

Выяснилось, что из-за семейных проблем юноша попросился пожить у сургутянки. Когда хозяйки квартиры дома не было, он продал холодильник через сеть Интернет и скрылся.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.