Хочешь отдохнуть — готовь «сотню» в сутки

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 12:41

В четырех южных регионах России вводят курортный сбор. Деньги местные власти направят на развитие инфраструктуры.

Правительство одобрило законопроект о том, что в четырех регионах России вводится курортный сбор. Крым, Краснодарский и Ставропольский края плюс Алтай — вот заповедные места, где со следующего года каждый взрослый курортник станет ежесуточно платить по 100 рублей. Герои войны и труда с примкнувшими к ним инвалидами и дети будут отдыхать безвозмездно, сообщает КП.