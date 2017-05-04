НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Хочешь отдохнуть — готовь «сотню» в сутки

04.05.2017 12:41

В четырех южных регионах России вводят курортный сбор. Деньги местные власти направят на развитие инфраструктуры. 

Правительство одобрило законопроект о том, что в четырех регионах России вводится курортный сбор. Крым, Краснодарский и Ставропольский края плюс Алтай — вот заповедные места, где со следующего года каждый взрослый курортник станет ежесуточно платить по 100 рублей. Герои войны и труда с примкнувшими к ним инвалидами и дети будут отдыхать безвозмездно, сообщает КП. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че