В победных велопарадах примут участие более полутора тысяч югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 12:47

Федерация велосипедного спорта Югры не изменяет своим традициям: уже восьмой год подряд 9 мая планируются велозаезды, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. К ним присоединятся жители семи городов.

Напомним, в самых первых велопарадах принимало участие полсотни человек, теперь же их будет в 30 раз больше. Так, в окружном центре мероприятие пройдет в 2 этапа: пробег по городу с возложением цветов к Вечному огню и 30-километровый заезд до деревни Ярки.

Стоит отметить, что участником велопарада может стать любой житель Югры старше 14 лет.