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Передвижные флюорографы Центра профпатологии обследуют 23 тысячи югорчан

04.05.2017 14:04

Специализированные автомобили уже побывали в Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нижневартовском и Сургутском районах. Флюорографию смогли пройти более 7 тысяч человек. 

Фото: ayamama.ru

Сейчас специалисты работают в Кондинском районе, а в июне они проведут обследование жителей Октябрьского района.

Напомним, в Центре профпатологии создано специализированное рентгенологическое отделение, в котором на сегодняшний день трудятся шесть специалистов. Была улучшена и техническая база – появился второй передвижной флюорограф, с помощью которого расширена география деятельности.

Также в ходе модернизации плавполиклиники «Николай Пирогов» установлен новейший цифровой аппарат, рассказали в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. 

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