В Сургуте создано общество татарских женщин «Ак Калфак»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 14:20

Национально-культурная автономия татар города Сургута расширила свою структуру, в составе в которой было создано общество «Ак Калфак». Общество, название которого означает древний женский татарский головной убор, объединяет женский актив автономии.

Фото: tatar-congress.org

Председателем данного общества на учредительном собрании 23 апреля 2017 года была избрана Нурия Зиганшина, член Национально-культурной автономии татар, руководитель ансамбля народной песни и танца «Сандугач», заслуженный деятель культуры Югры и Республики Татарстан. Идея создания общества татарских женщин родилась после участия Нурии Ахатовны в V Всемирном форуме татарских женщин «Ак Калфак», проходившем в г. Казань.

Уже в рамках первой встречи участницы общества продемонстрировали свои таланты в изготовлении вязаных предметов одежды, изделий в технике вышивки атласной лентой, женского головного убора – калфак.

Также было представлено кулинарное мастерство активисток, которые поделились тонкостями приготовления татарских блюд и провели конкурс нарезки домашней лапши для молодежи.