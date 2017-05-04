В Сургуте создано общество татарских женщин «Ак Калфак»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 04.05.2017 14:20
Национально-культурная автономия татар города Сургута расширила свою структуру, в составе в которой было создано общество «Ак Калфак». Общество, название которого означает древний женский татарский головной убор, объединяет женский актив автономии.
Фото: tatar-congress.org
Председателем данного общества на учредительном собрании 23 апреля 2017 года была избрана Нурия Зиганшина, член Национально-культурной автономии татар, руководитель ансамбля народной песни и танца «Сандугач», заслуженный деятель культуры Югры и Республики Татарстан. Идея создания общества татарских женщин родилась после участия Нурии Ахатовны в V Всемирном форуме татарских женщин «Ак Калфак», проходившем в г. Казань.
Уже в рамках первой встречи участницы общества продемонстрировали свои таланты в изготовлении вязаных предметов одежды, изделий в технике вышивки атласной лентой, женского головного убора – калфак.
Также было представлено кулинарное мастерство активисток, которые поделились тонкостями приготовления татарских блюд и провели конкурс нарезки домашней лапши для молодежи.