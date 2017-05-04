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Бизнесмены Сургутского района могут получить субсидию на организацию этноотдыха детей

04.05.2017 14:12

Для этого нужно стать победителем конкурса, который проводит районное управление культуры, туризма  и спорта.

Объем финансовой поддержки превышает 280 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предлагается организовать отдых в форме этноцентра, этноплощадки или этноэкспедиции. Проекты и заявки организаторы принимают до 10 мая. Соглашение о предоставлении субсидии будет заключено до 25 июля.    

Вся необходимая информация о конкурсе размещена на сайте администрации Сургутского района в разделе «Социально-культурная сфера», в подразделе  «Управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района».

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