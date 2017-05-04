НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Автобус в Сургуте несколько метров протащил школьницу с зажатым в салоне рюкзаком

04.05.2017 14:57

 Такое сообщение появилось в одной из групп соцсети «ВКонтакте» и некоторых СМИ еще на прошлой неделе. 

Фото: tumix.ru

Информацию сейчас проверяет Следственный отдел по городу. Проверка проводится по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Точно установлено, что вечером 28 апреля на остановке «Парк Нефтяников» 13-летняя школьница начала заходить в автобус, держа рюкзак перед собой. Однако двери закрылись, зажав ранец внутри салона.

После этого автобус тронулся, протащив девочку несколько метров за собой. Водитель мог просто не заметить ребенка, говорят в пресс-службе ведомства. 

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