Автобус в Сургуте несколько метров протащил школьницу с зажатым в салоне рюкзаком

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 14:57

Такое сообщение появилось в одной из групп соцсети «ВКонтакте» и некоторых СМИ еще на прошлой неделе.

Фото: tumix.ru

Информацию сейчас проверяет Следственный отдел по городу. Проверка проводится по факту «оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Точно установлено, что вечером 28 апреля на остановке «Парк Нефтяников» 13-летняя школьница начала заходить в автобус, держа рюкзак перед собой. Однако двери закрылись, зажав ранец внутри салона.

После этого автобус тронулся, протащив девочку несколько метров за собой. Водитель мог просто не заметить ребенка, говорят в пресс-службе ведомства.