НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Дух огня-2018» планируется посвятить истории Югры и России

04.05.2017 16:26

В следующем году регион отметит 825-летие возникновения первых югорских княжеств, свидетельства о которых были задокументированы в Повести временных лет, Новгородской летописи.

 С предложением выступила губернатор Наталья Комарова. Она также добавила, что мероприятия «Духа огня-2018» могут быть организованы в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Напомним, что в нынешнем году впервые фестиваль добрался до Москвы. Жители столицы посмотрели лучшие картины и встретились с режиссерами – участниками кинофорума. Всего же в рамках «Духа огня» на 120 официальных площадках за неделю состоялись больше 800 публичных киносеансов. Участниками культурного проекта стали около 50 тысяч югорчан, посетивших кинопоказы.

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