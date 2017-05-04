Спасатели провели авиаразведку на реках Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 18:23

От города Ханты-Мансийск и до устья Иртыша река свободна ото льда, на протоках чисто. Уровень воды прирастает на 20 сантиметров в сутки, отмечают спасатели. При сохранении такой динамики пойма начнёт затапливаться после 10 мая.

При обследовании реки Обь на участке от села Елизарово до села Селиярово выяснилось, что ледовая обстановка на участке спокойная. Выход на пойму реки не замечен. Опасность заторов льда отсутствует. При сохранении текущей ежедневной динамике роста уровней воды от 20 до 50 сантиметров ледоход на участке Оби от города Сургута до села Карымкары следует ожидать в ближайшие 1-2 суток, пишет КП-Югра.