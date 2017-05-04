В Сургуте продавец мобильных телефонов ограбил магазин, в котором работал

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.05.2017 20:15

Накануне в дежурную часть полиции г.Сургут поступило заявление о краже товара в одном из магазинов по продаже сотовых телефонов.

Представитель магазина в заявлении пояснил, что в конце апреля неизвестный похитил сотовый телефон стоимостью более 48 тысяч рублей из подсобного помещения. Вторая кража была совершена 1 мая: исчезли два сотовых телефона на общую сумму более 90 тысяч рублей и деньги в сумме 35 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали злоумышленника. Им оказался продавец-консультант этого же магазина. За короткий срок парень причинил магазину ущерб в размере 157 тысяч рублей. Сейчас на него заведено уголовное дело.