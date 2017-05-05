В Сургутском районе объявлен конкурс по созданию новых туристических продуктов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 08:49

Его участниками могут стать юридические лица, либо индивидуальные предприниматели города и района.

Фото: expert17.ru

Проекты должны быть направлены на развитие инфраструктуры объектов туристской индустрии, развитие инфраструктуры этнографических объектов или создание социальных туров для маломобильных групп населения. Заявки на конкурс принимаются до 3 июня.

К слову, победитель в номинации «Развитие инфраструктуры для внутреннего и въездного туризма» получит субсидию в размере 600 тысяч рублей, в номинации «Развитие социального туризма» - 200 тысяч рублей. За первое место в номинации «Развитие инфраструктуры для этнографического туризма» предоставляется субсидия в размере 325 тысяч рублей.

Подробности по телефону: 529-038.