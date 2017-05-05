Сургут отмечен дипломом I степени за организацию профилактики незаконного потребления наркотиков

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.05.2017 10:14

Крупнейший город Югры стал лучшим в номинации «Городские округа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по итогам 2016 года.

Отметим, конкурс муниципальных образований в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ является ежегодным. В нем участвуют городские округа и муниципальные районы Югры.

Важным критерием для определения победителей стала реализация проектов и программ с использованием инновационных подходов, способствующих снижению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также наличие в муниципальном образовании общественных организаций и объединений, реализующих социально-значимые проекты по реабилитации больных наркоманией.