НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Шесть человек пострадали в шести авариях на дорогах Югры 4 мая

05.05.2017 10:30

Среди травмированных – один ребенок. 

Фото: rostov.press

Около 18 часов в Ханты-Мансийске 24-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Маверик», сбил пешехода. Это произошло на нерегулируемом переходе по улице Луговая. 9-летний ребенок получил телесные повреждения.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3052 нарушения правил дорожного движения. 20 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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