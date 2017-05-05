Шесть человек пострадали в шести авариях на дорогах Югры 4 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 05.05.2017 10:30
Среди травмированных – один ребенок.
Фото: rostov.press
Около 18 часов в Ханты-Мансийске 24-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Маверик», сбил пешехода. Это произошло на нерегулируемом переходе по улице Луговая. 9-летний ребенок получил телесные повреждения.
На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 3052 нарушения правил дорожного движения. 20 водителей задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.