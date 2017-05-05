НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Особый противопожарный режим будет действовать в Сургуте до 10 мая

05.05.2017 11:21

Об этом вышло постановление администрации. 

Запрещено разводить костры, поджигать сухую траву, сжигать мусор в лесах, парках, на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесным насаждениям и в противопожарных разрывах зданий и сооружений.

Также в Сургуте будут дежурить добровольные пожарные дружины. Планируется провести дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности и очистить территорию, прилегающую к лесу, от сухой травы, валежника и мусора на полосе не менее 10 метров от леса.

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