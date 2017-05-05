НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лесничие призывают югорчан быть крайне осторожными при нахождении в лесу

05.05.2017 12:36

В этом году нефтяники уже трижды повстречали медведей вблизи Нижневартовска. 

Фото: sibinfo.su

В последний раз хищника видели в 45 километрах от города на озере Самотлор. Как отмечают специалисты, после спячки медведи могут быть очень агрессивными из-за нехватки пищи.

Любителям прогулок в лесу стоит соблюдать некоторые правила при встрече со зверем: ни в коем случае не бежать, а постараться отпугнуть его резким звуком и движениями. Специалисты советуют охотникам при разбивке лагеря около леса, продукты питания держать в отдаленности от палаток.

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